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Харьковского нардепа Одарченко, объявленного в розыск, исключат из комитета ВР

Политика 12:38   23.09.2024
Виктория Яковенко
Харьковского нардепа Одарченко, объявленного в розыск, исключат из комитета ВР

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности члена Комитета по антикоррупционной политике нардепа от «Слуги народа» Андрея Одарченко. На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд объявил его в государственный и международный розыск.

«Поскольку на период действия правового режима военного положения Верховная Рада Украины и Комитеты Верховной Рады Украины должны действовать быстро, эффективно и слаженно, возникла необходимость провести изменения в составе Комитетов Верховной Рады Украины в соответствии с пожеланиями народных депутатов Украины, интересов государства и в соответствии с требований общества», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, из состава фракции «Слуга народа» депутата Одарченка не исключили.

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен. За Одарченко внесли указанную сумму и он вышел из СИЗО, поэтому на него «возложены соответствующие процессуальные обязанности». Позже защита Одарченко попыталась обжаловать меру пресечения, однако АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности члена Комитета по антикоррупционной политике нардепа от «Слуги народа» Андрея Одарченко. На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд объявил его в государственный и международный розыск.".