Внесли 15 млн грн залога. Нардеп из Харькова Одарченко вышел из СИЗО
Нардеп из Харькова Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке дать взятку в криптовалюте главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему, вышел из СИЗО.
За Одарченко внесли определенный судом залог в 15 миллионов гривен, сообщает Центр противодействия коррупции.
В ведомстве отмечают, что не располагают информацией, внес ли нардеп залог самостоятельно, или это сделали другие лица. При этом констатируют «космическую» скорость.
После выхода из СИЗО Одарченко должен воздерживаться от общения со свидетелями или другими подозреваемыми, сдать паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. В случае нарушения этих обязанностей залог могут взыскать в бюджет, пишет Центр противодействия коррупции.
Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: залог, коррупция, одарченко, суд, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 21:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп из Харькова Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin председателю Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему, вышел из СИЗО.".