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ВАКС арестовал нардепа Одарченко из Харькова на 2 месяца под залог в 15 млн

Происшествия 18:29   22.11.2023
Оксана Якушко
ВАКС арестовал нардепа Одарченко из Харькова на 2 месяца под залог в 15 млн

ВАКС избрал нардепу от президентской партии «Слуга народа» Андрею Одарченко меру пресечения – 2 месяца под стражей с возможностью залога в 15 млн грн, сообщило Радио Свобода.

Во время судебного заседания Одарченко отрицал, что давал взятку главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Он заявил, что на видео, где речь идет о возможной взятке, вообще не его голос, а адвокаты настаивали, что «даже мимика не совпадает».

В то же время, Одарченко признал, что контактировал с Найемом, но заявил, что тот якобы просил научить его пользоваться криптовалютой. Также нардеп заявил, что дело против него может быть свидетельством «политических или других преследований».

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Андрей Одарченко 21 ноября попался на «горячем», когда хотел дать взятку $50 тыс. в биткоинах главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Найему.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВАКС избрал нардепу от президентской партии «Слуга народа» Андрею Одарченко меру пресечения – 2 месяца под стражей с возможностью залога в 15 млн грн, сообщило Радио Свобода.".