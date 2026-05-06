Общество 16:14   06.05.2026
Виктория Яковенко
«Продавали» снятие ареста с имущества: кого задержали в Харькове (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что заместитель начальника одного из отделов государственной исполнительной службы Харьковского межрегионального управления Министерства юстиции за деньги «решала вопрос» о снятии арестов с недвижимости.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле фигурантка выдвинула требование представителю наследника квартиры предоставить 1 тыс. долларов «за закрытие исполнительных производств и снятие ареста с указанного помещения».

Часть средств должна была пойти на погашение официальных задолженностей, а остальные — ей в карман, отметили правоохранители. Также установлено, что к схеме женщина в качестве посредника привлекла директора филиала госпредприятия, которое специализируется на реализации арестованного имущества и тесно взаимодействует с органами исполнительной службы.

«Чиновница разработала поэтапный план, по которому «клиент» сначала должен был заплатить долги, а уже потом предоставить ей неправомерную выгоду. Посредник предоставил «заказчику» указания относительно порядка и последовательности действий и условий дальнейшей передачи средств», — отметили в прокуратуре.

После уплаты задолженностей в пределах исполнительных производств представитель наследника направил дельцам подтверждающие документы. 1 мая мужчина отдал оставшуюся сумму — 23 тыс. грн — директору госпредприятия. Тот передал часть средств исполнительнице, а остальные оставил себе, выяснили правоохранители. В тот же день фигуранты и были задержаны.

Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщину готовятся отстранить от занимаемой должности.

Коррупционная схема в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

  • • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 16:14;

