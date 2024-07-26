«Я ничего не делал с Фарион!» — подозреваемого в убийстве арестовали (видео)

Задержанному 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, избрали меру пресечения. Суд во Львове принял решение отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщает РБК-Украина.

Подозреваемый будет находиться под стражей во Львове. Адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

После судебного заседания, общаясь с журналистами, адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда. В ответ на вопросы РБК-Украина адвокат объяснил, что считает решение суда необоснованным.

Напомним, 19 июля, в 19:30 на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Стрелок с места покушения сбежал, его разыскивают. Позже стало известно, что Фарион скончалась в больнице Львова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.