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«Я ничего не делал с Фарион!» — подозреваемого в убийстве арестовали (видео)

Происшествия 21:04   26.07.2024
Оксана Якушко
«Я ничего не делал с Фарион!» — подозреваемого в убийстве арестовали (видео) Фото: РБК

Задержанному 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, избрали меру пресечения. Суд во Львове принял решение отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщает РБК-Украина.

Подозреваемый будет находиться под стражей во Львове. Адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

После судебного заседания, общаясь с журналистами, адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда. В ответ на вопросы РБК-Украина адвокат объяснил, что считает решение суда необоснованным.

Напомним, 19 июля, в 19:30 на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Стрелок с места покушения сбежал, его разыскивают. Позже стало известно, что Фарион скончалась в больнице Львова. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве экс-нардепа Ирины Фарион.

Читайте также: Убийство Фарион: задержали 18-летнего подозреваемого – Зеленский

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 21:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержанному 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, избрали меру пресечения. Суд во Львове принял решение отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщает РБК-Украина.".