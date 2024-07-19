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Экс-нардеп Ирина Фарион скончалась в больнице Львова – Козицкий

Происшествия 23:48   19.07.2024
Оксана Якушко
Экс-нардеп Ирина Фарион скончалась в больнице Львова – Козицкий Фото: Максим Козицкий / Телеграмм

О смерти Ирины Фарион, на которую сегодня совершили покушение, сообщил голова Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападающего еще продолжаются», — рассказал Козицкий.

Напомним, сегодня, 19 июля, в 19.30 на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Стрелок с места покушения сбежал, его розыскивают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 23:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти Ирины Фарион, на которую сегодня совершили покушение, сообщил голова Львовской ОВА Максим Козицкий.".