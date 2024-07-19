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Екснардепка Ірина Фаріон померла в лікарні Львова – Козицький

Події 23:48   19.07.2024
Оксана Якушко
Екснардепка Ірина Фаріон померла в лікарні Львова – Козицький

Про смерть Ірини Фаріон, на яку сьогодні скоїли замах, повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

«Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни. Пошуки нападника ще тривають», – розповів Козицький.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, о 19.30 на вулиці Масарика у Львові невідомий стріляв по Ірині Фаріон. Вона була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови. Стрілець з місця замаху втік, його розшукують.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 23:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть Ірини Фаріон, на яку сьогодні скоїли замах, повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.".