Фаріон у важкому стані – у Львові чоловік поцілив в одіозну мовознавицю
В екснардепку Ірину Фаріон стріляли у Львові на вулиці Масарика, повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
Згодом він уточнив:
«Фаріон у тяжкому стані. Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках та зброя була без глушника», – написав у телеграмі Зінкевич.
“Сьогодні, 19 липня, о 19.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови – зараз медики рятують їй життя. У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця”, – повідомили в Нацполції Львівщини.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Ирина Фарион, львов, покушение, стрелок, языковед;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 20:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екснардепку Ірину Фаріон стріляли у Львові на вулиці Масарика, повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.".