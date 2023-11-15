СБУ відкрила справу проти Фаріон: через студента в Криму і образу воїнів ЗСУ

СБУ розпочала кримінальне провадження і вже призначила низку експертиз із висловлювань та публікацій колишнього народного депутата Ірини Фаріон.

В одному зі своїх інтерв’ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників і в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю);

▪️ ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

▪️ ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 8 листопада Фаріон у своєму Telegram оприлюднила електронний лист від студента з Криму. Хлопець підтримав позицію мовознавця стосовно української мови в армії. ФСБ затримала проукраїнського студента в Криму, особисті дані якого злила в мережу політик. Потім її вчинок прокоментував омбудсмен Дмитро Лубинець та звернувся до СБУ. А росіяни подякували Фаріону за те, що знайшли в її повідомленнях ще інформацію про проукраїнські сім’ї в окупованому Криму.

Після цього засновник і один із командирів спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО харків’янин Костянтин Немічов заявив , що «Дії фаріон схожі на колаборантську діяльність».

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, минулого — голова партії «Нацкорпус» у Харківській області Максим Жорін розкритикував Фаріон за мовну дискримінацію бійців ЗСУ у скандальному інтерв’ю. У відповідь Фаріон образила заступника комбрига 3-ї штурмової: “Жорін, погавкай ще”.