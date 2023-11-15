“Кидає тінь на всю армію” – Фаріон поскаржилася на Жоріна Зеленському

Одіозна професорка філології Ірина Фаріон після масового виступу проти неї студентів Львівської політехніки написала розгорнуте публічне звернення до Президента України Володимира Зеленського. Текст вона розмістила у блозі на “Українській правді”.

Поки студенти просять вигнати викладачку Фаріон із вишу, сама Фаріон просить “вжити заходів” щодо офіцерів ЗСУ.

“Прошу вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки п. Жоріна і п. Кротевича, яка паплюжить честь українського офіцера і кидає тінь на всю українську армію”, – заявила професорка у зверненні до Президента.

Зокрема, вона поскаржилася Зеленському на те, що заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, екслідер харківського “Нацкорпусу” Максим Жорін “тричі послав” її матом в офіційному телеграм-каналі бригади.

“До публічного вияву неповаги до пані, а значить до потурання воїнської чести, долучився й начальник штабу бригади “Азов” майор Богдан Кротевич (“Тавр”) під час інтерв’ю Наталії Мосійчук, де абсолютно бездоказово назвав мене “посібницею російської пропаганди та, можливо, людиною з високим рівнем деменції”, – зацитувала Фаріон.

Вона продовжила наполягати на тому, що українська мова – єдине, що є кордоном між українцями та московитами, яких “прийшла захищати” (за версією Путіна) російська армія.

“Зрештою, п. 3.11 (Кодексу честі офіцера ЗСУ) чітко наголошує на потребі уникати втручань у політику. Чи не є свідоме розпалювання ворожнечі та паплюження потреби виконувати Закон про мову в ЗСУ прикладом політизації армії та нечуваного вивищення одних військових формувань над іншими – тими, для яких україномовність в армії аксіома служби. Чи потураючи цьому мовчанням, ми не працюємо на розбрат усередині нашого війська і не ослаблюємо самі себе? Врешті, у час, коли ми є свідками формування нової української мілітарної еліти, і водночас кривавого утвердження української окремішньої нації, честь має стати стрижневою чеснотою війська. Але не менше – дисципліна та законоцентричність. Інакше – після Перемоги ті, що володітимуть силою і зброєю, матимуть суспільний дозвіл вдаватися до нелегітимних методів в утвердженні власного порядку денного“, — попередила Президента мовознавиця.

Нагадаємо, скандал навколо Ірини Фаріон розпочався після її інтерв’ю Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. У відповідь заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін публічно у своєму телеграм-каналі послав Фаріон, заявивши, що вона не має права “відкривати рота у бік бійців “Азова”, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії”. 8 листопада скандал набув “нових фарб”. Фаріон у своєму телеграмі оприлюднила електронний лист від студента-філолога з Криму Максима Глєбова. Юнак підтримав мовознавицю в її позиції, що українські військові не можуть говорити російською. При цьому студент зазначив, що чекає на ЗСУ в Криму. Попри заклики в коментарях приховати персональні дані молодої людини, Фаріон цього не зробила. Незабаром у проросійському телеграм-каналі “Кримський СМЕРШ” опублікували відео, на якому студент “кається” на камеру перед співробітниками ФСБ. Омбудсмен Дмитро Лубинець звернувся до СБУ із заявою на Фаріон за розголошення персональних даних. А студенти Львівського політехнічного університету, де вона викладає, влаштували протест.