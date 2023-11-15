“Кидає тінь на всю армію” – Фаріон поскаржилася на Жоріна Зеленському
Одіозна професорка філології Ірина Фаріон після масового виступу проти неї студентів Львівської політехніки написала розгорнуте публічне звернення до Президента України Володимира Зеленського. Текст вона розмістила у блозі на “Українській правді”.
Поки студенти просять вигнати викладачку Фаріон із вишу, сама Фаріон просить “вжити заходів” щодо офіцерів ЗСУ.
“Прошу вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки п. Жоріна і п. Кротевича, яка паплюжить честь українського офіцера і кидає тінь на всю українську армію”, – заявила професорка у зверненні до Президента.
Зокрема, вона поскаржилася Зеленському на те, що заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, екслідер харківського “Нацкорпусу” Максим Жорін “тричі послав” її матом в офіційному телеграм-каналі бригади.
“До публічного вияву неповаги до пані, а значить до потурання воїнської чести, долучився й начальник штабу бригади “Азов” майор Богдан Кротевич (“Тавр”) під час інтерв’ю Наталії Мосійчук, де абсолютно бездоказово назвав мене “посібницею російської пропаганди та, можливо, людиною з високим рівнем деменції”, – зацитувала Фаріон.
Вона продовжила наполягати на тому, що українська мова – єдине, що є кордоном між українцями та московитами, яких “прийшла захищати” (за версією Путіна) російська армія.
“Зрештою, п. 3.11 (Кодексу честі офіцера ЗСУ) чітко наголошує на потребі уникати втручань у політику. Чи не є свідоме розпалювання ворожнечі та паплюження потреби виконувати Закон про мову в ЗСУ прикладом політизації армії та нечуваного вивищення одних військових формувань над іншими – тими, для яких україномовність в армії аксіома служби. Чи потураючи цьому мовчанням, ми не працюємо на розбрат усередині нашого війська і не ослаблюємо самі себе? Врешті, у час, коли ми є свідками формування нової української мілітарної еліти, і водночас кривавого утвердження української окремішньої нації, честь має стати стрижневою чеснотою війська. Але не менше – дисципліна та законоцентричність. Інакше – після Перемоги ті, що володітимуть силою і зброєю, матимуть суспільний дозвіл вдаватися до нелегітимних методів в утвердженні власного порядку денного“, — попередила Президента мовознавиця.
Нагадаємо, скандал навколо Ірини Фаріон розпочався після її інтерв’ю Яніні Соколовій. У відеоролику екснардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців бригади “Азов” та 3-ї окремої штурмової бригади, які розмовляють російською мовою. У відповідь заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін публічно у своєму телеграм-каналі послав Фаріон, заявивши, що вона не має права “відкривати рота у бік бійців “Азова”, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії”. 8 листопада скандал набув “нових фарб”. Фаріон у своєму телеграмі оприлюднила електронний лист від студента-філолога з Криму Максима Глєбова. Юнак підтримав мовознавицю в її позиції, що українські військові не можуть говорити російською. При цьому студент зазначив, що чекає на ЗСУ в Криму. Попри заклики в коментарях приховати персональні дані молодої людини, Фаріон цього не зробила. Незабаром у проросійському телеграм-каналі “Кримський СМЕРШ” опублікували відео, на якому студент “кається” на камеру перед співробітниками ФСБ. Омбудсмен Дмитро Лубинець звернувся до СБУ із заявою на Фаріон за розголошення персональних даних. А студенти Львівського політехнічного університету, де вона викладає, влаштували протест.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: жорин, Зеленський, президент, скандал, фарион, язык;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одіозна професорка філології Ірина Фаріон після масового виступу проти неї студентів Львівської політехніки написала розгорнуте публічне звернення до Президента України Володимира Зеленського. Текст вона розмістила у блозі на “Українській правді”".