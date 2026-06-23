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Новий скандал з 14 ОМБр, що воює на Куп’янщині: рідні воїнів знову скаржаться

Події 13:26   23.06.2026
Вікторія Яковенко
Новий скандал з 14 ОМБр, що воює на Куп’янщині: рідні воїнів знову скаржаться Фото: 14 ОМБр

Рідні бійців 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого, яка воює на Куп’янському напрямку, знову заявляють про «вкрай складні умови бійців». Керівництво бригади вже прокоментувало цю інформацію.

Про ситуацію стало відомо з мережі «Threads».

«За словами рідних, військовослужбовці 14-ї ОМБр перебувають на позиціях із жовтня 2025 року, хоча ротацію обіцяли значно раніше. Зараз бійці опинилися у вкрай складних умовах. Рідні просять про розголос і допомогу в поширенні інформації», – пише авторка, яка додала відео бійців.

родные воинов 14 ОМБР жалуются на условия
Скриншот

На ньому воїни нібито 14 ОМБр розповідають, що у них є недостача води, їжі та палива. А командири начебто заявляють, що «ресурсів немає».

«Коли була можливість нас не виводили, а зараз як можливості майже немає, нам кажуть: «Виходьте, без дронів наших, без ніякої підтримки». Ми знаємо, що якщо ми підемо, ми не дійдемо. Не дійдемо через те, що всі позиції розбиті», – кажуть військові на відео.

У 14 ОМБр на цю заяву відреагували. Кажуть: командування бригади обізнане про наявні складнощі та тримає ситуацію на постійному контролі.

«Усі рішення щодо ротації особового складу, логістичного забезпечення та доставки необхідного майна ухвалюються виключно з урахуванням поточної бойової обстановки, рівня загроз та безпеки військовослужбовців. Наголошуємо, що окремі деталі щодо виконання бойових завдань, маршрутів забезпечення та запланованих заходів не можуть бути оприлюднені з міркувань безпеки. Командування вживає всіх можливих заходів для забезпечення особового складу та вирішення наявних питань. За сприятливих умов обстановки необхідні заходи будуть реалізовані», – йдеться у повідомленні.

У бригаді просять з розумінням ставитися до вимушених обмежень в інформуванні та утримуватися від поширення відомостей, які можуть завдати шкоди безпеці військовослужбовців.

Нагадаємо, у квітні навколо 14 ОМБр вже був гучний скандал – тоді рідні воїнів заявили про відсутність їжі та питної води на позиціях. Публікувались фото схудлих до кісток бійців. Тоді на ситуацію відреагували в Генштабі ЗСУ. Заявляли: аби виправити ситуацію ухвалили низку кадрових рішень. Новопризначений командир бригади Тарас Максімов провів онлайн-розмову з воїнами на позиції, де склалася важка ситуація. Він зазначив, що хлопці вже отримали посилки з усім необхідним.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 13:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рідні бійців 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого, яка воює на Куп’янському напрямку, знову заявляють про «вкрай складні умови бійців».".