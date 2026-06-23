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Новый скандал с 14 ОМБр, воюющей на Купянщине: родные воинов снова жалуются

Происшествия 13:26   23.06.2026
Виктория Яковенко
Новый скандал с 14 ОМБр, воюющей на Купянщине: родные воинов снова жалуются Фото: 14 ОМБр

Родные бойцов 14-й ОМБр имени князя Романа Великого, которая воюет на Купянском направлении, вновь заявляют о «крайне сложных условиях бойцов». Руководство бригады уже прокомментировало эту информацию.

О ситуации стало известно из сети Threads.

«По словам родных, военнослужащие 14-й ОМБр находятся на позициях с октября 2025 года, хотя ротацию обещали гораздо раньше. Сейчас бойцы оказались в очень сложных условиях. Родные просят об огласке и помощи в распространении информации», — пишет автор, которая добавила видео бойцов.

родные воинов 14 ОМБР жалуются на условия
Скриншот

На нем воины якобы 14 ОМБр рассказывают, что у них есть нехватка воды, пищи и топлива. А командиры якобы заявляют, что «ресурсов нет».

«Когда была возможность нас не выводили, а сейчас как возможности почти нет, нам говорят: «Выходите, без дронов наших, без поддержки». Мы знаем, что если мы пойдем, мы не дойдем. Не дойдем потому, что все позиции разбиты», — говорят военные на видео.

В 14 ОМБр на это заявление отреагировали. Говорят: командование бригады осведомлено об имеющихся сложностях и держит ситуацию на постоянном контроле.

«Все решения по ротации личного состава, логистическому обеспечению и доставке необходимого имущества принимаются исключительно с учетом текущей боевой обстановки, уровня угроз и безопасности военнослужащих. Отмечаем, что отдельные детали выполнения боевых задач, маршрутов обеспечения и запланированных мероприятий не могут быть опубликованы из соображений безопасности. Командование принимает все возможные меры для обеспечения личного состава и решения имеющихся вопросов. В благоприятных условиях обстановки необходимые мероприятия будут реализованы», — говорится в сообщении.

В бригаде просят с пониманием относиться к вынужденным ограничениям в информировании и воздерживаться от распространения сведений, которые могут нанести ущерб безопасности военнослужащих.

Напомним, в апреле вокруг 14 ОМБр уже был громкий скандал – тогда родные воинов заявили об отсутствии пищи и питьевой воды на позициях. Публиковались фото похудевших до костей бойцов. Тогда на ситуацию отреагировали в Генштабе ВСУ. Заявляли: чтобы исправить ситуацию, приняли ряд кадровых решений. Новоназначенный командир бригады Тарас Максимов провел онлайн-разговор с воинами на позиции, где сложилась тяжелая ситуация. Он отметил, что парни уже получили посылки со всем необходимым.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 13:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родные бойцов 14-й ОМБр имени князя Романа Великого, которая воюет на Купянском направлении, вновь заявляют о «крайне сложных условиях бойцов».".