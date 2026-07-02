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Как на самом деле выглядит «русский мир»: Купянск с высоты показали воины 📹

Репортаж 13:19   02.07.2026
Виктория Яковенко
Как на самом деле выглядит «русский мир»: Купянск с высоты показали воины 📹 Скриншот

Как выглядит сейчас город-герой Купянск, показали бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Они опубликовали видео с высоты птичьего полета.

«Наш героический Купянск. Перед вами – не просто кадры из дрона, а прямые свидетельства того, как на самом деле выглядит «русский мир». Жуткая, но необходимая правда, которую должен увидеть весь цивилизованный мир. Еще недавно этот город свободно дышал, радовал зеленью парков и клумб, а улицы наполнял безмятежный детский смех. Сегодня его лицо другое: разбитые дома, изуродованные кварталы, сожженные автомобили. Даже церкви не пощадил «верующий» враг», – отмечают защитники.

Но, говорят воины, Купянск — это не только руины. Прежде всего, это о мужественных украинских защитниках. Среди обломков они сохранили главное – веру, силу духа и решимость выстоять и не дать оккупантам никакого шанса.

Видео: 101 ОБрО Генштаба ВСУ

Напомним, армия РФ продолжает попытки рассечь плацдарм восточнее Купянска, сообщал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он отметил, что определенных результатов оккупанты достигли.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит сейчас город-герой Купянск, показали бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Они опубликовали видео с высоты птичьего полета.".