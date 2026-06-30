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Путин снова врал об успехах в Купянске и окружении сил ВСУ у реки Оскол – ISW

Фронт 07:58   30.06.2026
Оксана Якушко
Путин снова врал об успехах в Купянске и окружении сил ВСУ у реки Оскол – ISW

Диктатор РФ Владимир Путин опять заявил об успехах в Купянске, но на этот раз расплывчато, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Путин кратко упомянул о российских наступательных операциях в направлении Купянска, но говорил об этом районе расплывчато, вероятно, потому что Кремль продолжает отказываться признавать успешные украинские контрнаступления в Купянске и его окрестностях в конце 2025 года», — прокомментировали речь Путина аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин утверждал, что российские войска сейчас находятся в 2,5–5 километрах от западной границы Купянска, что, вероятно, означает, что российские войска продвинулись на 2,5–5 километров западнее западной административной границы Купянска. Также Путин утверждал, что украинские войска ранее безуспешно контрнаступали под Купянском и российские войска даже окружили большое количество украинских военнослужащих в Купянске-Узловом.

На деле же украинские войска освободили большую часть Купянска и его окрестностей в конце декабря 2025 года, и с тех пор российские войска пытаются отвоевать территорию в этом районе, в том числе и вблизи Купянска-Узлового. ISW располагает данными, что российские войска в сейчас присутствуют в 2,39% Купянска и 2,77% Купянска-Узлового, и не имеют каких-либо закрепленных позиций ни в одном из этих городов.

Также Путин заявил, что элементы российской Западно-Тихоокеанской группировки сил прижали украинские войска к левому (восточному) берегу реки Оскол к югу от Боровой и почти окружили 5000 украинских военнослужащих в этом районе. Путин утверждал, что российские войска оказывают давление на украинскую группировку с востока, севера и юга и что осталось всего 2 километра до завершения окружения российскими войсками. Однако ISW не обнаружила никаких доказательств слов Путина, что российские войска угрожают окружить какие-либо украинские силы в направлении Боровой или близки к достижению реки Оскол в этом районе.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 07:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Диктатор РФ Владимир Путин опять заявил об успехах в Купянске, но на этот раз расплывчато, сообщает Институт изучения войны (ISW).".