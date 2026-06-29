Как 30 июня будут отключать свет в Харькове и области: графики

Во вторник, 30 июня с 17:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Выключать свет во вторник будут по всей Украине с 17:00 до 22:00.

Причина, по которой ввели ограничения, это значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00–20:00

6.1 18:00-19:00

6.2 17:00-19:00

Список адресов за очередями — здесь.