Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії

19 липня в Україні – День тренера. У 1533 році в цей день в Англії відсторонили від влади “королеву дев’яти днів” – 16-річну Джейн Грей. У 1822-му французький вчений зробив першу у світі фотографію. У 1870-му почалася франко-прусська війна. У 1876-му народився майбутній прем’єр-міністр УНР Володимир Чеховський. У 1945-му помер президент Карпатської України Августин Волошин. У 1994-му відбулася інавгурація Президента України Леоніда Кучми. У 2024-му вбили мовознавицю та професорку Ірину Фаріон.

Свята та пам’ятні дати 19 липня

19 липня в Україні – День тренера.

Також сьогодні: День нових друзів, Міжнародний день ретейнерів (це пристрої, які використовують для закріплення результатів лікування брекетами та запобігання поверненню зубів у попереднє положення).

19 липня в історії

19 липня 1553 року в Англії відсторонили від влади “королеву дев’яти днів” – 16-річну Джейн Грей. Докладніше.

19 липня 1822 року француз Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію. Докладніше.

19 липня 1870 року розпочалася франко-прусська війна. Докладніше.

19 липня 1876 року народився майбутній прем’єр-міністр УНР та один із засновників Української автокефальної православної церкви Володимир Чеховський. Докладніше.

19 липня 1945 року в московській Бутирській в’язниці помер Августин Волошин – греко-католицький священник, перший та єдиний президент Карпатської України. Докладніше.

19 липня 1994 року відбулася інавгурація другого Президента України Леоніда Кучми. Він досі залишається єдиним із президентів, обраним на два терміни. Докладніше.

19 липня 2024 року у Львові вбили мовознавицю та професорку Ірину Фаріон, відому своїми різкими заявами щодо російськомовних громадян України. Вбивця зробив один постріл у голову, коли Фаріон із валізою чекала на таксі біля свого будинку на вулиці Томаша Масарика.

“Фаріон у тяжкому стані. Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках та зброя була без глушника”, – писав у перші години після злочину депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Увечері того ж дня начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що Ірина Фаріон померла. Підозрюваного у її вбивстві затримали за кілька днів – 25 липня у Дніпрі. То був 18-річний В’ячеслав Зінченко. Його вирахували за відео з камер спостереження. Слідчі з’ясували, що чоловік орендував щонайменше три квартири у Львові, щоб вести спостереження за Фаріон під час підготовки до злочину. При цьому спочатку вважали, що Зінченко був лише виконавцем убивства. Утім, пізніше слідство дійшло висновку, що це була його власна ініціатива. 26 грудня 2024 року Офіс Генерального прокурора України повідомив, що справу про вбивство Ірини Фаріон передали до суду.

“На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов’язане з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України)… Докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості. Обвинувачений виявив переконання в “національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою”. Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство”, – повідомляла пресслужба ОГПУ.

Сам В’ячеслав Зінченко своєї провини не визнає. Наразі він під вартою, а суд розбирає справу по суті. Під час засідання 25 червня 2025 року, зокрема, сторона обвинувачення заявила, що Зінченко був учасником молодіжного осередку “Правого сектору” і вперше зацікавився особою Ірини Фаріон і почав стежити за нею 13 вересня 2023 року, повідомляв Укрінформ. Також у телефоні обвинуваченого знайшли пошуковий запит щодо графіків відключення світла у Львові, у тому числі на вулиці Масарика. Він шукав інформацію про зброю, а ще завантажив собі до телефону 52 російські книги про криміналістику, психологію тощо, які міг використати під час підготовки злочину. Суд залишив обвинуваченого в СІЗО до 4 серпня.

Церковне свято 19 липня

19 липня вшановують пам’ять преподобної Макрини, сестри Святителя Василiя Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі місяць ховається в тумані, то буде похолодання, а якщо яскраво світить, то буде спека.

Веселка 19 липня – до хорошого врожаю фруктів і ягід.

Що не можна робити 19 липня

Не можна відмовляти в допомозі.

Категорично заборонено вживати алкоголь.