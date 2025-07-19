Сегодня 19 июля: какой праздник и день в истории

19 июля в Украине – День тренера. В 1533 году в этот день в Англии отстранили от власти «королеву девяти дней» – 16-летнюю Джейн Грей. В 1822-м французский ученый сделал первую в мире фотографию. В 1870-м началась франко-прусская война. В 1876-м родился будущий премьер-министр УНР Владимир Чеховский. В 1945-м умер президент Карпатской Украины Августин Волошин. В 1994-м состоялась инаугурация Президента Украины Леонида Кучмы. В 2024-м убили языковеда и профессора Ирину Фарион.

Праздники и памятные даты 19 июля

19 июля в Украине – День тренера.

Также сегодня: День новых друзей, Международный день ретейнеров (это устройства, которые используют для закрепления результатов лечения брекетами и предотвращения возвращения зубов в прежнее положение).

19 июля в истории

19 июля 1553 года в Англии отстранили от власти «королеву девяти дней» – 16-летнюю Джейн Грей. Подробнее.

19 июля 1822 года француз Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию. Подробнее.

19 июля 1870 года началась франко-прусская война. Подробнее.

19 июля 1876 года родился будущий премьер-министр УНР и один из основателей Украинской автокефальной православной церкви Владимир Чеховский. Подробнее.

19 июля 1945 года в московской Бутырской тюрьме умер Августин Волошин – греко-католический священник, первый и единственный президент Карпатской Украины. Подробнее.

19 июля 1994 года состоялась инаугурация второго Президента Украины Леонида Кучмы. Он до сих пор остается единственным из президентов, избранным на два срока. Подробнее.

19 июля 2024 года во Львове убили языковеда и профессора Ирину Фарион, известную своими резкими заявлениями в отношении русскоязычных граждан Украины. Убийца произвел один выстрел в голову, когда Фарион с чемоданом ждала такси возле своего дома на улице Томаша Масарика.

«Фарион в тяжелом состоянии. Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — писал в первые часы после преступления депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Вечером того же дня начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что Ирина Фарион скончалась. Подозреваемого в ее убийстве задержали через несколько дней – 25 июля в Днепре. Это был 18-летний Вячеслав Зинченко. Его вычислили по видео с камер наблюдения. Следователи выяснили, что мужчина арендовал минимум три квартиры во Львове, чтобы вести наблюдение за Фарион во время подготовки к преступлению. При этом сначала считали, что Зинченко был только исполнителем убийства. Впрочем, позже следствие пришло к выводу, что это была его собственная инициатива. 26 декабря 2024 года Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что дело об убийстве Ирины Фарион передали в суд.

«На основании собранных доказательств действия обвиняемого переквалифицированы. Ему инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Доказательства подтверждают, что убийство было совершено из-за исполнения потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости. Обвиняемый выразил убеждение в «национальной дискриминации граждан Украины, общающихся на русском языке». Ирина Фарион, которая была известна своей позицией по защите украинского языка и культуры, своими действиями якобы раскалывает народное единство. На основании чего у фигуранта возник умысел на ее убийство», – сообщала пресс-служба ОГПУ.

Сам Вячеслав Зинченко своей вины не признает. В настоящее время он под стражей, а суд разбирает дело по существу. Во время заседания 25 июня 2025 года, в частности, сторона обвинения заявила, что Зинченко был участником молодежной организации «Правого сектора» и впервые заинтересовался личностью Ирины Фарион и начал следить за ней 13 сентября 2023 года, сообщал Укринформ. Также в телефоне обвиняемого нашли поисковый запрос графиков отключения света во Львове, в том числе на улице Масарика. Он искал информацию об оружии, а еще скачал себе в телефон 52 российские книги о криминалистике, психологии и тому подобном, которые мог использовать при подготовке преступления. Суд оставил обвиняемого в СИЗО до 4 августа.

Церковный праздник 19 июля

19 июля чтят память преподобной Макрины, сестры Святителя Василия Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью луна прячется в тумане, то будет похолодание, а если ярко светит, то будет жара.

Радуга 19 июля – к хорошему урожаю фруктов и ягод.

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя отказывать в помощи.

Категорически запрещено употреблять алкоголь.