«Бросает тень на всю армию» — Фарион пожаловалась на Жорина Зеленскому

Одиозная профессор филологии Ирина Фарион после массового выступления против нее студентов Львовской политехники написала развернутое публичное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Текст она разместила в блоге на «Украинской правде».

Пока студенты просят выгнать преподавателя Фарион из вуза, сама Фарион просит «принять меры» в отношении офицеров ВСУ.

«Прошу принять необходимые меры по хамскому поведению г. Жорина и г. Кротевича, которое оскорбляет честь украинского офицера и бросает тень на всю украинскую армию», — заявила профессор в обращении к Президенту.

В частности она пожаловалась Зеленскому на то, что заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, экс-лидер харьковского «Нацкорпуса» Максим Жорин «трижды послал» ее матом в официальном telegram-канале бригады.

«К публичному проявлению неуважения к даме, а значит к попустительству воинской чести, присоединился и начальник штаба бригады «Азов» майор Богдан Кротевич («Тавр») во время интервью Наталье Мосийчук, где совершенно бездоказательно назвал меня «пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции», — зацитировала Фарион.

Она продолжила настаивать на том, что украинский язык — единственное, что является границей между украинцами и московитами, которых «пришла защищать» (по версии Путина) российская армия.

«В конце концов, п. 3.11. (Кодекса чести офицера ВСУ) четко подчеркивает необходимость избегать вмешательств в политику. Не является ли сознательное разжигание вражды и осквернение необходимости выполнять Закон о языке в ВСУ примером политизации армии и неслыханного возвышения одних военных формирований над другими – теми, для которых украиноязычность в армии аксиома службы. Не работаем ли мы на раздор внутри нашего войска, потакая этому молчанием? Наконец, во время, когда мы являемся свидетелями формирования новой украинской милитарной элиты, и одновременно кровавого утверждения украинской отдельной нации, честь должна стать стержневой добродетелью войска. Но не меньше – дисциплина и законоцентричность. Иначе – после Победы владеющие силой и оружием будут иметь общественное разрешение прибегать к нелегитимным методам в утверждении собственной повестки дня», — предупредила Президента языковед.

Напомним, скандал вокруг Ирины Фарион начался после ее интервью Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардеп заявила, что не может назвать украинцами военнослужащих бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады, которые говорят на русском языке. В ответ замкомандира 3-й ОШБр Максим Жорин публично в своем telegram-канале послал Фарион, заявив, что она не имеет права «открывать рот в сторону бойцов «Азова», Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии». 8 ноября скандал приобрел «новые краски». Фарион в своем telegram обнародовала электронное письмо от студента-филолога из Крыма Максима Глебова. Юноша поддержал языковеда в ее позиции, что украинские военные не могут говорить по-русски. При этом студент отметил, что ждет ВСУ в Крыму. Несмотря на призывы в комментариях скрыть персональные данные молодого человека, Фарион этого не сделала. Вскоре в пророссийском telegram-канале «Крымский СМЕРШ» опубликовали видео, на котором студент «кается» на камеру перед сотрудниками ФСБ. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ с заявлением на Фарион за разглашение персональных данных. А студенты Львовского политехнического университета, где она преподает, организовали протест.