Бывший глава «Нацкорпуса» Харьковщины «послал» Фарион за языковую провокацию
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом — глава партии «Нацкорпус» в Харьковской области Максим Жорин резко отреагировал на очередной публичный пассаж одиозного языковеда Ирины Фарион.
Жорин разместил на своем канале пост частично на русском языке, отметив, что подобное делает впервые — специально для Фарион.
«Никто не давал права открывать рот в сторону бойцов «Азова», Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах…й!» — написал Жорин.
Кроме того, он заявил, что внимание на деятельность Фарион стоит обратить правоохранительным органам. По мнению защитника Украины, «языковед» и экс-депутат «раскалывает украинское общество по фсбшным методичкам».
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Ранее в сети распространился эпизод интервью Ирины Фарион, которое она дала Янине Соколовой. В видеоролике экс-нардеп высказывает свои традиционные суждения о необходимости говорить исключительно на украинском языке. Помимо прочего, она заявила: «категорически не принимает» того, что некоторые военнослужащие бригады «Азов» и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке. Языковед добавила, что не может назвать таких военнослужащих украинцами.
На очередные провокационные заявления Фарион уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Лично обратился в соответствующие органы государственной власти — Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования. Ведь нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков — наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины», — написал Лубинец в telegram.
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: азов, жорин, фарион, язык;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом — глава партии «Нацкорпус» в Харьковской области Максим Жорин резко отреагировал на очередной публичный пассаж одиозного языковеда Ирины Фарион".