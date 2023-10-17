«Чому не державною?» — воин из Харькова возмутился комментарием львовянина

Языковой вопрос в сети поднял воин 22-го отдельного мотопехотного батальона — старший солдат Руслан Зубарев (позывной «Хижак»), получивший «Золотой Крест» от Валерия Залужного за успешный бой с 12 оккупантами на Сватовском направлении.

Пост о том, что разделение по языковому признаку в Украине пора прекращать, «Хижак» опубликовал в своем telegram-канале с более чем 100 тысячами подписчиков. Так он среагировал на комментарий: «Чому не державною?» — от жителя Львова в соцсетях.

«Я нормально отношусь к городу Львов. Я нормально отношусь к людям которые там проживают, но я терпеть не могу людей, которые вот такое пишут. Да, я согласен, что Украинский язык — это база, грунт, фундамент!!! Но сейчас ну прям д…я (очень много — Ред.) людей которые разговаривают на русском языке, особенно те, кто сейчас в сырости, под дождем и холодом, защищают мирное население Украины, самих Украинцев и нашу с вами бесценную свободу и независимость‼️» — написал Руслан Зубарев.

Он задался вопросом, почему украинцы должны ссориться из-за языка и кому на самом деле это выгодно.

«Народ, у нас уже 10 лет в стране война, два из которых — полномасштабное вторжение! И вот в место того, чтобы быть единым крепким и непобедимым народом, вы решили разделить страну на две части. Очнитесь, пока не поздно», — призвал харьковский воин.

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Напомним, старшего солдата Руслана Зубарева лично награждал главком ВСУ Валерий Залужный. Он вручил бойцу почетный знак «Золотой Крест» и наградное оружие. Награду пехотинец 22-го отдельного мотопехотного батальона получил за то, что дал отпор штурмовой группе из 12 оккупантов на Сватовском направлении. Вместе с Русланом был еще один военный, не имевший боевого опыта. Но побратим четко выполнял его указания. В ход пошло все имеющееся вооружение: АК-74, РПГ-7, ПКМ, АТ4, ГП25.