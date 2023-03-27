«Отразил атаку врага» — Залужный лично наградил солдата харьковской 92-й ОМБр
Фото: Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ лично наградил почетным знаком «Золотой Крест» старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирка Руслана Зубарева.
Фото с бойцом харьковской ОМБр опубликовал в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил победу и мужество в бою», — подписал Залужный.
Руслану Зубареву также вручили наградное оружие.
«Благодарен каждому, кто защищает родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!», — поблагодарил Валерий Залужный.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ лично наградил почетным знаком «Золотой Крест» старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирка Руслана Зубарева.".