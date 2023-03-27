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«Отразил атаку врага» — Залужный лично наградил солдата харьковской 92-й ОМБр

Общество 12:38   27.03.2023
Виктория Яковенко
«Отразил атаку врага» — Залужный лично наградил солдата харьковской 92-й ОМБр Фото: Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ лично наградил почетным знаком «Золотой Крест» старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирка Руслана Зубарева.

Фото с бойцом харьковской ОМБр опубликовал в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил победу и мужество в бою», — подписал Залужный.

Руслану Зубареву также вручили наградное оружие.

«Благодарен каждому, кто защищает родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!», — поблагодарил Валерий Залужный.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ лично наградил почетным знаком «Золотой Крест» старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирка Руслана Зубарева.".