«Отразил атаку врага» — Залужный лично наградил солдата харьковской 92-й ОМБр

Главнокомандующий ВСУ лично наградил почетным знаком «Золотой Крест» старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирка Руслана Зубарева.

Фото с бойцом харьковской ОМБр опубликовал в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил победу и мужество в бою», — подписал Залужный.

Руслану Зубареву также вручили наградное оружие.

«Благодарен каждому, кто защищает родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!», — поблагодарил Валерий Залужный.