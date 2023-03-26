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Уже не «Житель»: харьковская 92 ОМБр уничтожила станцию постановки помех РФ

Происшествия 14:40   26.03.2023
Оксана Горун
Уже не «Житель»: харьковская 92 ОМБр уничтожила станцию постановки помех РФ Фото: кадр из видео

26 марта воины 92 ОМБр в своих соцсетях опубликовали видео, которое озаглавили «Фильм «Житель».

Ролик посвящен уничтожению достаточно редкой российской техники — станции постановки помех Р-330Ж «Житель». Задача такой станции — глушить сигнал сотовой связи, мобильных наземных станций систем спутниковой связи и навигационной аппаратуры (GPS). Станция «Житель», попавшая в кадр операторов 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, больше никому помех не создаст.

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«Вашему вниманию еще одна короткометражка. Фильм: «Житель». В главных ролях: казаки 92 ОМБр, АСП Р-330Ж «Житель». Суть картины: зачем нам те «Жители»?» — подписали ролик защитники Украины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 14:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 марта воины 92 ОМБр в своих соцсетях опубликовали видео, которое озаглавили «Фильм «Житель»".