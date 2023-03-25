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«Фестиваль» продолжается: харьковская 92 ОМБр уничтожила пункт управления РФ

Общество 17:34   25.03.2023
Виктория Яковенко
«Фестиваль» продолжается: харьковская 92 ОМБр уничтожила пункт управления РФ Фото: 92-я ОМБр

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся в Хапрьковской области, вместе с бойцами 40 ОАБр имени Великого князя Витовта ударили по пункту управления и станции РЭБ врага.

«Фестиваль короткометражек продолжается. Фильм: «Молния». Суть картины: Зачем лезть в чужой дом?», — пишут на Facebook-странице подразделения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 17:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся в Хапрьковской области, вместе с бойцами 40 ОАБр имени Великого князя Витовта ударили по пункту управления и станции РЭБ врага.".