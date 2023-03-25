«Фестиваль» продолжается: харьковская 92 ОМБр уничтожила пункт управления РФ
Фото: 92-я ОМБр
92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся в Хапрьковской области, вместе с бойцами 40 ОАБр имени Великого князя Витовта ударили по пункту управления и станции РЭБ врага.
«Фестиваль короткометражек продолжается. Фильм: «Молния». Суть картины: Зачем лезть в чужой дом?», — пишут на Facebook-странице подразделения.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 17:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся в Хапрьковской области, вместе с бойцами 40 ОАБр имени Великого князя Витовта ударили по пункту управления и станции РЭБ врага.".