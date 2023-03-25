«Фестиваль» продолжается: харьковская 92 ОМБр уничтожила пункт управления РФ

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся в Хапрьковской области, вместе с бойцами 40 ОАБр имени Великого князя Витовта ударили по пункту управления и станции РЭБ врага.

«Фестиваль короткометражек продолжается. Фильм: «Молния». Суть картины: Зачем лезть в чужой дом?», — пишут на Facebook-странице подразделения.