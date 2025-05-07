Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр
Фото: 92-я ОШБр
Забег в память о павших побратимах провели 6 мая, в День пехоты, военные харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
«Дистанция — 21 километр, — рассказали в 92-й ОШБр. — Чугуев-Харьков — альма-матер бригады и город-герой, который отстояли в 2022-м. На этом пути еще село Малая Рогань, с которого началось Харьковское контрнаступление, где вместе с другими подразделениями мы выбивали россиян с укрепленных позиций. К нашим воинам присоединились побратимы из других бригад».
Бойцы подчеркнули, что помнят своих всегда: в бою или во время забега, в отпуске или на учебе.
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- Категории: Общество, Спорт, Харьков; Теги: 92 бригада, забег, марафон, новости Харькова, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 07:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Забег в память о павших побратимах провели 6 мая, в День пехоты, военные харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.".