Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр

Забег в память о павших побратимах провели 6 мая, в День пехоты, военные харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Дистанция — 21 километр, — рассказали в 92-й ОШБр. — Чугуев-Харьков — альма-матер бригады и город-герой, который отстояли в 2022-м. На этом пути еще село Малая Рогань, с которого началось Харьковское контрнаступление, где вместе с другими подразделениями мы выбивали россиян с укрепленных позиций. К нашим воинам присоединились побратимы из других бригад».

Бойцы подчеркнули, что помнят своих всегда: в бою или во время забега, в отпуске или на учебе.

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