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Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр

Общество 07:41   07.05.2025
Елена Нагорная
Военные бежали из Чугуева в Харьков: что это было, рассказали в 92-й ОШБр Фото: 92-я ОШБр

Забег в память о павших побратимах провели 6 мая, в День пехоты, военные харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Дистанция — 21 километр, — рассказали в 92-й ОШБр. — Чугуев-Харьков — альма-матер бригады и город-герой, который отстояли в 2022-м. На этом пути еще село Малая Рогань, с которого началось Харьковское контрнаступление, где вместе с другими подразделениями мы выбивали россиян с укрепленных позиций. К нашим воинам присоединились побратимы из других бригад».

Бойцы подчеркнули, что помнят своих всегда: в бою или во время забега, в отпуске или на учебе.

Фото: 92-я ОШБр
Фото: 92-я ОШБр
Фото: 92-я ОШБр
Фото: 92-я ОШБр

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 07:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Забег в память о павших побратимах провели 6 мая, в День пехоты, военные харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.".