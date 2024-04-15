Полтавский спасатель бежал полумарафон с фото погибших коллег из Харькова
Сотрудник ГСЧС из Полтавы Андрей Гречаный почтил память погибших коллег. 21 км он пробежал в форме пожарного с фото убитых россиянами харьковских спасателей в руках.
«14 апреля состоялся масштабный благотворительный забег «Киевский полумарафон Несокрушимости», объединивший более тысячи любителей бега из разных уголков Украины и мира. Среди участников забега был полтавский спасатель Андрей Гречаный. Он преодолел дистанцию 21 км в снаряжении пожарного. Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
В рамках марафона собирали средства для Медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры».
Напомним, три спасателя погибли в Харькове ночью 4 апреля. Они прибыли на место удара российских «шахедов» — в жилой квартал города. И попали там под повторный обстрел. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. Также из-за этой атаки ранения получили полицейский и медсестра. В целом было четверо погибших (среди них гражданская женщина) и 11 раненых. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». С погибшими спасателями простились 6 апреля.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудник ГСЧС из Полтавы Андрей Гречаный почтил память погибших коллег. 21 км он пробежал в форме пожарного с фото убитых россиянами харьковских спасателей в руках".