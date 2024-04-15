Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Полтавский спасатель бежал полумарафон с фото погибших коллег из Харькова

Общество 10:50   15.04.2024
Оксана Горун
Полтавский спасатель бежал полумарафон с фото погибших коллег из Харькова Фото: ГСЧС

Сотрудник ГСЧС из Полтавы Андрей Гречаный почтил память погибших коллег. 21 км он пробежал в форме пожарного с фото убитых россиянами харьковских спасателей в руках.

«14 апреля состоялся масштабный благотворительный забег «Киевский полумарафон Несокрушимости», объединивший более тысячи любителей бега из разных уголков Украины и мира. Среди участников забега был полтавский спасатель Андрей Гречаный. Он преодолел дистанцию 21 км в снаряжении пожарного. Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела харьковским спасателям», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

спасатель бежит марафон с фото погибших коллег
Фото: ГСЧС

В рамках марафона собирали средства для Медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры».

Напомним, три спасателя погибли в Харькове ночью 4 апреля. Они прибыли на место удара российских «шахедов» — в жилой квартал города. И попали там под повторный обстрел.  Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения.  Также из-за этой атаки ранения получили полицейский и медсестра. В целом было четверо погибших (среди них гражданская женщина) и 11 раненых. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед». С погибшими спасателями простились 6 апреля.

Читайте также: Рядом с погибшим в Харькове спасателем на месте удара был его сын (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 15 апреля: последствия обстрелов, погибшая и раненые
Главные новости Харькова 15 апреля: последствия обстрелов, погибшая и раненые
15.04.2024, 11:17
Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики
Что может спасти Харьков зимой — директор Центра исследований энергетики
14.04.2024, 18:54
В Харькове на газопровод рухнули бетонные блоки и перебили трубы (фото)
В Харькове на газопровод рухнули бетонные блоки и перебили трубы (фото)
15.04.2024, 10:25
Харьковчанам предлагают работу в налоговой
Харьковчанам предлагают работу в налоговой
15.04.2024, 11:05
Погиб водитель, ранена пассажир: на Харьковщине перевернулся автомобиль
Погиб водитель, ранена пассажир: на Харьковщине перевернулся автомобиль
15.04.2024, 11:40
Распространяла прессу россиян в Изюме: предательнице «светит» 12 лет тюрьмы
Распространяла прессу россиян в Изюме: предательнице «светит» 12 лет тюрьмы
15.04.2024, 12:00

Новости по теме:

15:14
Харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях
11:53
Взрыв на Харьковщине: пострадал 64-летний мужчина
12:12
Лес горел на Харьковщине из-за артудара РФ (фото)
08:06
Шесть пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов — ГСЧС
20:34
Враг скинул авиабомбу на здание лесхоза на Чугуевщине: ранены двое сотрудников

Вы читали новость: «Полтавский спасатель бежал полумарафон с фото погибших коллег из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 10:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудник ГСЧС из Полтавы Андрей Гречаный почтил память погибших коллег. 21 км он пробежал в форме пожарного с фото убитых россиянами харьковских спасателей в руках".