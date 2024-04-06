В Харькове простились со спасателями, убитыми повторным ударом Shahed (видео)
В Харькове в последний путь провели троих бойцов ГСЧС, погибших 4 апреля в результате повторного удара БпЛА по Новобаварскому району.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, главных мастеров-сержантов службы гражданской защиты Владислава Логинова, Сергея Байдалинова и Владимира Матюшенко похоронили под звуки пожарных сирен. Проститься с ними пришли близкие, родные, товарищи и побратимы.
«Их цинично убила россия, нарушая все существующие конвенции и доктрины. Прицельным повторным ударом беспилотником-камикадзе, когда они спасали людей. Ребята до последнего вздоха были преданы своему призванию и погибли как герои», — говорится в публикации.
Как отмечают в ГСЧС, спасатели имели за плечами немалый боевой опыт и пользовались большим авторитетом в коллективе.
Напомним, с 1:00 4 апреля в Харькове гремели взрывы — город атаковали «Шахеды». В Новобаварском районе вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По данным полиции, также погибла гражданская женщина. Пострадали 11 человек (пять гражданских, полицейский, работник ГСЧС, медсестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным областной прокуратуры, враг атаковал город шестью «Шахедами». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «налете» на регион не менее 15 БпЛА. Кроме Харькова под ударами были Лозовая и Чугуевский район. Прокуратура дополнила, что среди объектов атаки были объекты энергетики.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, погибли, похороны, прощание, спасатели, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 15:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля в Харькове в последний путь провели троих бойцов ГСЧС, погибших 4 апреля в результате повторного удара БпЛА по Новобаварскому району".