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У Харкові поховали рятувальників, убитих повторним ударом “шахеда” (відео)

Репортаж 15:03   06.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові поховали рятувальників, убитих повторним ударом “шахеда” (відео)

У Харкові в останню путь провели трьох бійців ДСНС, які загинули 4 квітня внаслідок повторного удару БпЛА по Новобаварському району.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, головних майстрів-сержантів служби цивільного захисту Владислава Логінова, Сергія Байдалінова та Володимира Матюшенка поховали під звуки пожежних сирен. Попрощатися з ними прийшли близькі, рідні, товариші та побратими.

“Їх цинічно вбила росія, порушуючи усі існуючі конвенції і доктрини. Прицільним повторним ударом безпілотником-камікадзе, коли вони рятували людей. Хлопці до останнього подиху були віддані своєму покликанню і загинули як герої”, – йдеться у публікації.

Як зазначають у ДСНС, рятувальники мали за плечима чималий бойовий досвід та мали великий авторитет у колективі.

Нагадаємо, з 1:00 4 квітня у Харкові лунали вибухи – місто атакували “шахеди”. У Новобаварському районі внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. За даними поліції, також загинула цивільна жінка. Постраждали 11 людей (п’ять цивільних, поліцейський, працівник ДСНС, медсестра, гостру реакцію на стрес отримали три цивільні особи). За даними облпрокуратури, ворог атакував місто шістьма «шахедами». Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “наліт” на регіон не менше 15 БпЛА. Окрім Харкова під ударами були Лозова та Чугуївський район. Прокуратура доповнила, що серед інших були атаковані об’єкти енергетики.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 15:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в останню путь провели трьох бійців ДСНС, які загинули 4 квітня внаслідок повторного удару БпЛА по Новобаварському району".