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Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова

Спорт 10:50   15.04.2024
Оксана Горун
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова Фото: ДСНС

Співробітник ДСНС із Полтави Андрій Гречаний вшанував пам’ять загиблих колег. 21 км він пробіг у формі вогнеборця з фото убитих росіянами харківських рятувальників у руках.

“14 квітня відбувся масштабний благодійний забіг Київський півмарафон Незламності, який об’єднав більше тисячі любителів бігу з різних куточків України та світу. Серед учасників забігу був полтавський рятувальник Андрій Гречаний. Він подолав дистанцію 21 км у спорядженні вогнеборця. Свій забіг Андрій присвятив загиблим внаслідок повторного ворожого обстрілу харківським рятувальникам”, – повідомила пресслужба ДСНС України.

рятувальник біжить марафон із фото загиблих колег
Фото: ДСНС

У рамках марафону збирали кошти для Медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри”.

Нагадаємо, троє рятувальників загинули в Харкові вночі 4 квітня. Вони прибули на місце удару російських “шахедів” – у житловий квартал міста. І потрапили там під повторний обстріл. Внаслідок повторної атаки загинули троє співробітників ДСНС і ще один отримав поранення. Також через цю атаку поранення отримали поліціянт і медсестра. Загалом було четверо загиблих (серед них цивільна жінка) та 11 поранених. За даними Харківської обласної прокуратури,  ворог атакував місто шістьма БпЛА типу “Шахед”. Із загиблими рятувальниками попрощалися 6 квітня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітник ДСНС із Полтави Андрій Гречаний вшанував пам’ять загиблих колег. 21 км він пробіг у формі вогнеборця з фото убитих росіянами харківських рятувальників у руках".