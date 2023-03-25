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«Фестиваль» триває: харківська 92 ОМБр знищила пункт управління РФ

Суспільство 17:34   25.03.2023
Виктория Яковенко
«Фестиваль» триває: харківська 92 ОМБр знищила пункт управління РФ Фото: 92-га ОМБр

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, разом із бійцями 40 ОАБр імені Великого князя Вітовта уразили пункт управління та станцію РЕБ ворога.

«Фестиваль короткометражок триває. Фільм: «Блискавка». Суть картини: Навіщо лізти до чужої хати?», – пишуть на Facebook-сторінці підрозділу.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 17:34;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, разом із бійцями 40 ОАБр імені Великого князя Вітовта уразили пункт управління та станцію РЕБ ворога.".