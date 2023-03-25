«Фестиваль» триває: харківська 92 ОМБр знищила пункт управління РФ

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, разом із бійцями 40 ОАБр імені Великого князя Вітовта уразили пункт управління та станцію РЕБ ворога.

«Фестиваль короткометражок триває. Фільм: «Блискавка». Суть картини: Навіщо лізти до чужої хати?», – пишуть на Facebook-сторінці підрозділу.