«Фестиваль» триває: харківська 92 ОМБр знищила пункт управління РФ
Фото: 92-га ОМБр
92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, разом із бійцями 40 ОАБр імені Великого князя Вітовта уразили пункт управління та станцію РЕБ ворога.
«Фестиваль короткометражок триває. Фільм: «Блискавка». Суть картини: Навіщо лізти до чужої хати?», – пишуть на Facebook-сторінці підрозділу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 17:34;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, разом із бійцями 40 ОАБр імені Великого князя Вітовта уразили пункт управління та станцію РЕБ ворога.".