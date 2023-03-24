Спалах за спалахом: харківська 92-га ОМБр показала, як боронить Бахмут (відео)

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, серед інших підрозділів захищає місто Бахмут Донецької області.

“92-га бригада продовжує боротьбу. Бахмут – це Україна”, – пишуть на Facebook-сторінці підрозділу.

Відео: 92-га ОМБр