Спалах за спалахом: харківська 92-га ОМБр показала, як боронить Бахмут (відео)
92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, серед інших підрозділів захищає місто Бахмут Донецької області.
“92-га бригада продовжує боротьбу. Бахмут – це Україна”, – пишуть на Facebook-сторінці підрозділу.
Відео: 92-га ОМБр
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, серед інших підрозділів захищає місто Бахмут Донецької області.".