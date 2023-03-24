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Спалах за спалахом: харківська 92-га ОМБр показала, як боронить Бахмут (відео)

Суспільство 19:28   24.03.2023
Олена Нагорна
Спалах за спалахом: харківська 92-га ОМБр показала, як боронить Бахмут (відео)

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, серед інших підрозділів захищає місто Бахмут Донецької області.

“92-га бригада продовжує боротьбу. Бахмут – це Україна”, – пишуть на Facebook-сторінці підрозділу.

Відео: 92-га ОМБр

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 19:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині, серед інших підрозділів захищає місто Бахмут Донецької області.".