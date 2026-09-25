Через небезпеку: харківські приміські поїзди затримуються

Ряд приміських поїздів, що курсують у Харківській області або рухаються у напрямку до сусідніх областей, затримуються, повідомляє «Укрзалізниця».

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• Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 20:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ряд приміських поїздів, що курсують у Харківській області або рухаються у напрямку до сусідніх областей, затримуються, повідомляє «Укрзалізниця».".