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Через небезпеку: харківські приміські поїзди затримуються

Суспільство 20:56   25.09.2026
Оксана Якушко
Через небезпеку: харківські приміські поїзди затримуються

Ряд приміських поїздів, що курсують у Харківській області або рухаються у напрямку до сусідніх областей, затримуються, повідомляє «Укрзалізниця».

З міркувань безпеки затримується:

🚊Поїзд №7001 Харків-Пасажирський – Герсеванівский курсує зі станції Біляївка із затримкою 2 год. 10 хв.

🚊Поїзд №6175/6176 Харків-Пасажирський – Рогозянка курсує зі станції Яротівка із затримкою 22 хв.

🚊Поїзд №6003 Люботин – Суми курсує зі станції 70 км із затримкою 2 год. 45 хв.

У разі підвищеної небезпеки поїзд зупинять, попередили в «Укрзалізниці».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 20:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ряд приміських поїздів, що курсують у Харківській області або рухаються у напрямку до сусідніх областей, затримуються, повідомляє «Укрзалізниця».".