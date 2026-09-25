Через небезпеку: харківські приміські поїзди затримуються
Ряд приміських поїздів, що курсують у Харківській області або рухаються у напрямку до сусідніх областей, затримуються, повідомляє «Укрзалізниця».
З міркувань безпеки затримується:
🚊Поїзд №7001 Харків-Пасажирський – Герсеванівский курсує зі станції Біляївка із затримкою 2 год. 10 хв.
🚊Поїзд №6175/6176 Харків-Пасажирський – Рогозянка курсує зі станції Яротівка із затримкою 22 хв.
🚊Поїзд №6003 Люботин – Суми курсує зі станції 70 км із затримкою 2 год. 45 хв.
У разі підвищеної небезпеки поїзд зупинять, попередили в «Укрзалізниці».