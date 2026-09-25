Кенотафи загиблих військових можуть з’явитись на цвинтарі №18 – петиція

Виділити місця під кенотафи (символічні могили) на Міському цвинтарі №18 просять у петиції до мерії, яка з’явилася на сайті Харківської міськради 25 вересня. Члени сімей загиблих військовослужбовців закликають таким чином дати змогу вшанувати пам’ять захисників та захисниць України, чиї тіла не були знайдені чи евакуйовані.

“Сьогодні багато родин Героїв, які в судовому порядку були оголошені померлими, стикаються з болючою проблемою – у них немає фізичного місця (могили), куди могли б прийти для скорботи та вшанування пам’яті своєї найріднішої людини”, – каже автор петиції Олександр Кіліба.

Посилаючись на статтю 25 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, він нагадує, що такі сім’ї мають право на безоплатне виділення місць на території цвинтарів для розміщення кенотафів таким загиблим військовим.

“Однак у нашому місті досі немає чіткої та прозорої процедури реалізації цього права сім’ями загиблих”, – зазначає автор петиції та закликає міську раду виділити безкоштовні місця під кенотафи на Міському цвинтарі №18 та розробити для ритуальних служб чітку схему їх встановлення без бюрократії, а також догляду за ними.

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Нагадаємо, на Алеї Слави перепоховали загиблого Героя з Куп’янська Артура Венцкевича. Він загинув у 2022 році під час оборони Харкова. За виявлений героїзм Венцкевич посмертно відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.