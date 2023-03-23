Харківська 92 ОМБр ударила з артилерії по ворожому “Солнцепеку” (відео)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як б’ють ворога з артилерії.
Захисники зокрема стріляли по важкій вогнеметній системі окупантів “Солнцепек”, машинах підвозу та живій силі, повідомляється у відео на Facebook-сторінці підрозділу.
“Знайти та знешкодити – мета, яку щодня ставлять перед собою артилеристи 92-ї. Результат є!”, – йдеться в публікації.
Відео: 92 ОМБр
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 21:11;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "ББійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як б’ють ворога з артилерії.".