Харківська 92 ОМБр ударила з артилерії по ворожому “Солнцепеку” (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як б’ють ворога з артилерії.

Захисники зокрема стріляли по важкій вогнеметній системі окупантів “Солнцепек”, машинах підвозу та живій силі, повідомляється у відео на Facebook-сторінці підрозділу.

“Знайти та знешкодити – мета, яку щодня ставлять перед собою артилеристи 92-ї. Результат є!”, – йдеться в публікації.

Відео: 92 ОМБр