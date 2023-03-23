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Харківська 92 ОМБр ударила з артилерії по ворожому “Солнцепеку” (відео)

Суспільство 21:11   23.03.2023
Елена Нагорная
Харківська 92 ОМБр ударила з артилерії по ворожому “Солнцепеку” (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як б’ють ворога з артилерії.

Захисники зокрема стріляли по важкій вогнеметній системі окупантів “Солнцепек”, машинах підвозу та живій силі, повідомляється у відео на Facebook-сторінці підрозділу.

“Знайти та знешкодити – мета, яку щодня ставлять перед собою артилеристи 92-ї. Результат є!”, – йдеться в публікації.

Відео: 92 ОМБр

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 21:11;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "ББійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, показали, як б’ють ворога з артилерії.".