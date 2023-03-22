Харківська 92 ОМБр знищила ворожі “Урагани” (відео)

Відео запальної спільної роботи 92 ОМБр та 40-ї окремої артбригади опублікували у фейсбуці.

“Ці “Урагани” більше не зашкодять… Спільна робота артилеристів Великокнязівської бригади та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка“, – підписали ролик на сторінці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта.

На відео російські гради “ховаються” у посадці, проте їх успішно відстежує український дрон. А потім – точним ударом вражає артилерія.

Після удару детонує боєкомплект “Града”.

Локацію, де відбулося успішне враження ворожої техніки, автори відео не вказали. Однак це вже не перша сумісна робота двох бригад. Раніше вони спільними зусиллями знищили командний пункт РФ, “Урагани” та рідкісну РЛС “Зоопарк”. Ці події відбувалися на Сватівському напрямку.