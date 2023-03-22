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Харьковская 92 ОМБр уничтожила вражеские «Ураганы» (видео)

Происшествия 08:11   22.03.2023
Оксана Горун
Харьковская 92 ОМБр уничтожила вражеские «Ураганы» (видео) Фото: кадр из видео

Видео зажигательной совместной работы 92 ОМБр и 40-й отдельной артбригады опубликовали в facebook.

«Эти «Ураганы» больше не повредят… Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — подписали ролик на странице 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

На видео российские грады «прячутся» в посадке, однако их успешно выслеживает украинский дрон. А затем — точным ударом поражает артиллерия.

Харьковские военные уничтожили российские "Ураганы" артиллерийским ударом
Фото: кадр из видео

После удара детонирует боекомплект «Града».

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    • Локацию, где произошло успешное поражение вражеской техники, авторы видео не указали. Однако это уже не первая совместная работа двух бригад. Ранее они общими усилиями уничтожили командный пункт РФ, «Ураганы» и редкую РЛС «Зоопарк». Эти события происходили на Сватовском направлении.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео зажигательной совместной работы 92 ОМБр и 40-й отдельной артбригады опубликовали в facebook".