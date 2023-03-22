Харьковская 92 ОМБр уничтожила вражеские «Ураганы» (видео)

Видео зажигательной совместной работы 92 ОМБр и 40-й отдельной артбригады опубликовали в facebook.

«Эти «Ураганы» больше не повредят… Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — подписали ролик на странице 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

На видео российские грады «прячутся» в посадке, однако их успешно выслеживает украинский дрон. А затем — точным ударом поражает артиллерия.

После удара детонирует боекомплект «Града».

Локацию, где произошло успешное поражение вражеской техники, авторы видео не указали. Однако это уже не первая совместная работа двух бригад. Ранее они общими усилиями уничтожили командный пункт РФ, «Ураганы» и редкую РЛС «Зоопарк». Эти события происходили на Сватовском направлении.