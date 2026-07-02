Редкая цель: на Харьковщине уничтожили «Солнцепек» (видео)

Огнеметная система РФ «Солнцепек» попалась украинским дроноводам под Волчанском.

«На Волчанском направлении воины батареи артиллерийской разведки «ARES» 57 ОМПБр успешно уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепок». Точная работа операторов БпЛА в очередной раз доказала, что даже самая опасная техника противника не имеет шансов избежать поражения. Каждая такая потеря существенно ослабляет огневые возможности оккупантов», — сообщила пресс-служба Группировки объединенных сил ВСУ.

«Солнцепек» — это тяжелая огнеметная система, в ней используют термобарические снаряды (горючее вещество распыляется в виде аэрозоля, а затем подрывается полученное газовое облако). В основном такие системы россияне применяют для уничтожения зданий.