Рідкісна ціль: на Харківщині знищили “Солнцепек” (відео)

Вогнеметна система РФ “Солнцепек” попалася українським дроноводам під Вовчанськом.

“На Вовчанському напрямку воїни батареї артилерійської розвідки “ARES” 57 ОМПБр успішно знищили російську важку вогнеметну систему “Солнцепек”. Точна робота операторів БпЛА вкотре довела, що навіть найнебезпечніша техніка противника не має шансів уникнути ураження. Кожна така втрата суттєво послаблює вогневі можливості окупантів”, — повідомила пресслужба Угрупування об’єднаних сил ЗСУ.

“Солнцепек” – це важка вогнеметна система, в ній використовують термобаричні снаряди (палива речовина розпорошується у вигляді аерозолю, а потім підривається отримана газова хмара). В основному такі системи росіяни використовують для знищення будівель.