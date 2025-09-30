Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)

Дві рідкісні та цінні цілі знищили безпілотники 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес”. Захисники України опублікували відео успішних влучань.

“Екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” уразили дві дороговартісні РСЗВ противника – ТОС-1А “Солнцепек” – на Купʼянському напрямку. Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву”, – повідомив командир полку Юрій Федоренко.

<br />

“Солнцепек” – це важка вогнеметна система, у ній використовують термобаричні снаряди (палива речовина розпорошується у вигляді аерозолю, а потім підривається отримана газова хмара). В основному такі системи росіяни використовують для знищення будівель. Рік тому їх активно фіксували в районі Вовчанська.

“Коли вони починають використовувати ТОС-1А “Солнцепек”, то це говорить про те, що вони не мають можливості іншими методами захопити ту чи іншу ділянку. Вони все руйнують, – коментував тоді оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. – Так само як і КАБами. Але у випадку ТОС-1А “Солнцепек” – це не мобільна, досить повільна система, яка має дальність ураження 6 км”.

Саме такі недоліки “солнцепека”, як правило, успішно враховують захисники України.