Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)

Фронт 20:11   30.09.2025
Оксана Горун
Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)

Дві рідкісні та цінні цілі знищили безпілотники 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес”. Захисники України опублікували відео успішних влучань.

Екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” уразили дві дороговартісні РСЗВ противника – ТОС-1А “Солнцепек” – на Купʼянському напрямку. Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву”, – повідомив командир полку Юрій Федоренко.

“Солнцепек” – це важка вогнеметна система, у ній використовують термобаричні снаряди (палива речовина розпорошується у вигляді аерозолю, а потім підривається отримана газова хмара). В основному такі системи росіяни використовують для знищення будівель. Рік тому їх активно фіксували в районі Вовчанська.

“Коли вони починають використовувати ТОС-1А “Солнцепек”, то це говорить про те, що вони не мають можливості іншими методами захопити ту чи іншу ділянку. Вони все руйнують, – коментував тоді оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. – Так само як і КАБами. Але у випадку ТОС-1А “Солнцепек” – це не мобільна, досить повільна система, яка має дальність ураження 6 км”.

Читайте також: Новини Харкова – головне 30 вересня: нальоти “шахедів”, постраждав рятувальник

Саме такі недоліки “солнцепека”, як правило, успішно враховують захисники України.

Автор: Оксана Горун
Популярно
І ніч як день: синоптики прогнозують незвичну добу в Харкові 1 жовтня
І ніч як день: синоптики прогнозують незвичну добу в Харкові 1 жовтня
30.09.2025, 20:37
Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)
Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)
30.09.2025, 20:11
Ще одна серія вибухів у Харкові, над містом – стовпи диму
Ще одна серія вибухів у Харкові, над містом – стовпи диму
30.09.2025, 18:29
Новини Харкова — головне 30 вересня: нальоти “шахедів”, постраждав рятувальник
Новини Харкова — головне 30 вересня: нальоти “шахедів”, постраждав рятувальник
30.09.2025, 19:41
Як відновили розбитий авіабомбою будинок біля автовокзалу в Харкові (до/після)
Як відновили розбитий авіабомбою будинок біля автовокзалу в Харкові (до/після)
30.09.2025, 18:51
У лісі на Харківщині постраждав рятувальник: що сталося (фото)
У лісі на Харківщині постраждав рятувальник: що сталося (фото)
30.09.2025, 19:31

Новини за темою:

25.09.2025
Як захищають Харків: за одну ніч “Ахіллес” збив 14 “шахедів”
25.09.2025
Як росіян засовували в трубу під Куп’янськом, розповів Ахіллес (відео)
13.09.2025
Головні події в Харкові та області 13 вересня: підсумки дня
13.09.2025
Що потрібно викопувати ХОВА, повідомив командир полку “Ахіллес” (відео)
13.09.2025
Пересування трубою до Куп’янська вже не фіксується – Ахіллес про ситуацію 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Одразу два “солнцепека” спалили під Куп’янськом ЗСУ (відео)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 20:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві рідкісні та цінні цілі знищили безпілотники 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес”. Захисники України опублікували відео успішних влучань".