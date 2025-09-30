Новини Харкова — головне 30 вересня: ситуація на фронті Харківщини

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:16

У Генштабі розповіли, скільки атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагалися прорватися на Харківщині сім разів.

Чотири бої йшли на Південно-Слобожанському напрямку. Українські захисники відбивали атаки росіян біля Вовчанська.

На Куп’янщині ЗС РФ намагалися прорватися три рази біля Радьківки, Степової Новоселівки та у бік Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 боєзіткнень. Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе“, – зазначив Генштаб.

07:48

ДСНС: у двох районах Харківщини вирують лісові пожежі

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників був 51 оперативний виїзд.

Рятувальники уточнили, що 44 пожежі виникли в регіоні за добу. 29 із них – у лісах.

“Триває ліквідація 5 лісових пожеж на території Ізюмського та Харківського районів”, – зазначили у ДСНС.

Також за добу піротехніки вилучили та знешкодили 76 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“У Чугуївському районі, в селі Слобожанське отримав вибухове уламкове поранення хлопець 2009 року народження, попередньо патрон. Він був госпіталізований до лікарні”, – нагадали рятувальники.

07:29

Ворог окупував нові території на Харківщині – в ISW повідомили подробиці

За даними Інституту вивчення війни, ЗС РФ просунулися на Великобурлуцькому напрямку.

Експерти повідомили, що нещодавно окупанти захопили частину територій біля Амбарного. Тут ворог намагався прорватися протягом останніх двох діб.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську, у східному Вовчанську та на захід від Синельникового (усе на північний схід від міста Харків)”, – зазначили експерти.

На інших ділянках фронту – ситуація без зміни. Не змогли прорватися росіяни на Куп’янському напрямку – там ворог атакував у Куп’янську, а також біля Кам’янки. Усі штурми росіян відбили ЗСУ і на Борівському напрямку – у районі Загризового та Греківки.