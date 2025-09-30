Гучне вбивство балетмейстерки в Харкові: чоловіку жертви оголосили вирок

Суд виніс вирок у справі про вбивство харківської балетмейстерки Марії Холодної. Під час засідання чоловік вбитої визнав вину.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант проведе у тюрмі 15 років – це максимальне покарання за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Правоохоронці нагадали фабулу справи: злочин, що сколихнув харків’ян, стався 17 лютого торік. Про зникнення Марії Холодної, головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії, повідомила її мати. Жінка перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно.

«Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення її матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. На ґрунті ревнощів він періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік наніс їй ножові поранення, від яких вона загинула. Надалі він розчленував тіло: кисті рук та голову поклав у пакет, а тулуб — у валізу», – зазначили у прокуратурі.

Після цього фігурант прибрав і вимив квартиру. А потім поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками тіла. Згодом чоловік вирушив на дачу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки, облив паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив, розповіли правоохоронці.

«Він закрив кришку льоха, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю», – зазначили у прокуратурі.

Після вбивства чоловік намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

Зазначимо, що чоловік має освіту психолога. У пари залишився син.