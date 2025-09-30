Гучне вбивство балетмейстерки в Харкові: чоловіку жертви оголосили вирок
Суд виніс вирок у справі про вбивство харківської балетмейстерки Марії Холодної. Під час засідання чоловік вбитої визнав вину.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант проведе у тюрмі 15 років – це максимальне покарання за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
Правоохоронці нагадали фабулу справи: злочин, що сколихнув харків’ян, стався 17 лютого торік. Про зникнення Марії Холодної, головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії, повідомила її мати. Жінка перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно.
«Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення її матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. На ґрунті ревнощів він періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік наніс їй ножові поранення, від яких вона загинула. Надалі він розчленував тіло: кисті рук та голову поклав у пакет, а тулуб — у валізу», – зазначили у прокуратурі.
Після цього фігурант прибрав і вимив квартиру. А потім поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками тіла. Згодом чоловік вирушив на дачу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки, облив паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив, розповіли правоохоронці.
«Він закрив кришку льоха, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю», – зазначили у прокуратурі.
Після вбивства чоловік намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.
Зазначимо, що чоловік має освіту психолога. У пари залишився син.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: балетмейстер, вбивство, новини Харкова, приговор, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Гучне вбивство балетмейстерки в Харкові: чоловіку жертви оголосили вирок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд виніс вирок у справі про вбивство харківської балетмейстерки Марії Холодної. Під час засідання чоловік вбитої визнав вину.".