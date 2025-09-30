Чому не довічне – в прокуратурі пояснили вирок за вбивство балетмейстерки

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна пояснила, чому за вбивство дружини із розчленуванням її тіла чоловікові дали 15 років, а не довічне ув’язнення.

“Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (“умисне вбивство”). За цією статтею максимальне покарання становить 15 років позбавлення волі, на якому наполягала прокуратура. Причиною смерті потерпілої стало проникаюче колоте поранення грудної клітки. Вже потім вбивця розчленував тіло”, – пише пресслужба обласної прокуратури з посиланням на коментар Чиріної “Суспільному”.

Пояснюючи кваліфікацію, прокурори послалися на ухвалу пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров’я”. А саме: “Умисне вбивство не може кваліфікуватися за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (“вбивство з особливою жорстокістю”) на підставі того, що винна особа надалі з метою приховання цього злочину знищила або розчленувала труп.”.

“Харківська обласна прокуратура розуміє суспільний резонанс цієї справи. Водночас обвинувачення і суд не можуть виходити за межі правових норм, а повинні діяти виключно відповідно до положень законодавства. Саме тому призначене покарання є максимально можливим у межах пред’явленої санкції статті“, – пояснили в прокуратурі.

Нагадаємо, 30 вересня суд ухвалив вирок у справі про жорстоке вбивство головної балетмейстерки Харківського театру музкомедії Марії Холодної. Жінка зникла в лютому минулого року. Її тіло по частинах знайшли в лісопосадці та в льоху поруч із покинутою дачею свекрів. Слідство встановило: убив Марію її чоловік, з яким прожили разом багато років і мали спільну дитину.