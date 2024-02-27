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Кримінальна драма в Харкові: загинула головна балетмейстерка театру музкомедії

Події 09:55   27.02.2024
Оксана Горун
Кримінальна драма в Харкові: загинула головна балетмейстерка театру музкомедії

В академічному театрі музичної комедії в Харкові повідомили про трагічну смерть балерини та головної балетмейстерки театру Марії Холодної.

Колеги написали, що життя Марії обірвалося раптово. Раніше начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що харків’янина підозрюють у жорстокому вбивстві власної дружини – балетмейстерки театру.

З дитинства вона мріяла про балет, тому з відзнакою закінчила Харківську державну академію культури (2009). У 2008 році, як артистка балету дебютувала на сцені Харківського академічного театру музичної комедії. Її відразу помітили. Всіх вразила її природна краса, пластичність, вишуканість рухів та артистизм”, — згадують про Марію в рідному театрі.

Відео: Харківський академічний театр музичної комедії

Як балетмейстерка талановита танцівниця дебютувала у 2020 році – вона стала постановницею у музкомедії “Сімейна авантюра, або Вона на все згодна”.

“Останні роки Марія вдало керувала балетним цехом театру. Навіть під час війни Марія планувала багато нових проєктів”, – повідомили колеги.

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Чоловіка Марії Олексія, якого підозрюють у вбивстві, відправили до СІЗО без права внесення застави. Нагадаємо, сімейна пара розійшлася та жила окремо. Свого 12-річного сина вони брали пожити по черзі. 17 лютого хлопчик був у бабусі та дідуся. Того дня Олексій приїхав до дружини із валізою на колесах, щоб забрати речі. Але замість речей вивіз у дорожній сумці розчленоване тіло дружини. Про зникнення доньки до поліції заявила мати Марії.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 09:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В академічному театрі музичної комедії в Харкові повідомили про трагічну смерть балерини та головної балетмейстерки театру Марії Холодної".