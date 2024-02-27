Криминальная драма в Харькове: погибла главный балетмейстер театра музкомедии
В академическом театре музыкальной комедии в Харькове сообщили о трагической смерти балерины и главного балетмейстера театра Марии Холодной.
Коллеги написали, что жизнь Марии оборвалась внезапно. Ранее начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что харьковчанина подозревают в жестоком убийстве собственной жены — балетмейстера театра.
«С детства она мечтала о балете, поэтому с отличием окончила Харьковскую государственную академию культуры (2009). В 2008 году как артистка балета дебютировала на сцене Харьковского академического театра музыкальной комедии. Ее сразу заметили. Всех поразила ее природная красота, пластичность, изысканность движений и артистизм», — вспоминают о Марии в родном театре.
Видео: Харьковский академический театр музыкальной комедии
В качестве балетмейстера талантливая танцовщица дебютировала в 2020 году — она стала постановщиком в музкомедии «Семейная авантюра, или Она на все согласна».
«В последние годы Мария успешно руководила балетным цехом театра. Даже во время войны Мария планировала много новых проектов», — сообщили коллеги.
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Мужа Марии Алексея, которого подозревают в убийстве, отправили в СИЗО без права внесения залога. Напомним, семейная пара разошлась и жила отдельно. Своего 12-летнего сына они брали пожить по очереди. 17 февраля мальчик был у бабушки и дедушки. В тот день Алексей приехал к жене с чемоданом на колесах, чтобы забрать вещи. Но вместо вещей вывез в дорожной сумке расчлененное тело жены. Об исчезновении дочери в полицию заявила мать Марии.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В академическом театре музыкальной комедии в Харькове сообщили о трагической смерти балерины и главного балетмейстера театра Марии Холодной".