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В центре Харькова злоумышленница с ножом атаковала женщину

Происшествия 17:51   26.02.2024
Оксана Якушко
В центре Харькова злоумышленница с ножом атаковала женщину

С ножевыми ранениями 38-летнюю женщину доставили в больницу, а 45-летнюю нападавшую – в СИЗО, сообщили в Нацполиции.

23 февраля около 20:30 на проспекте Науки у дома злоумышленница нанесла ножом несколько ударов в шею жительнице Шевченковского района. Полицейские задержали злодейку – ею оказалась 45-летняя харьковчанка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С ножевыми ранениями 38-летнюю женщину доставили в больницу, а 45-летнюю нападавшую – в СИЗО, сообщили в Нацполиции.".