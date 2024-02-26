В центре Харькова злоумышленница с ножом атаковала женщину
С ножевыми ранениями 38-летнюю женщину доставили в больницу, а 45-летнюю нападавшую – в СИЗО, сообщили в Нацполиции.
23 февраля около 20:30 на проспекте Науки у дома злоумышленница нанесла ножом несколько ударов в шею жительнице Шевченковского района. Полицейские задержали злодейку – ею оказалась 45-летняя харьковчанка.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, нападение, Нацполиция, нож, полицейский, Харьков, центр города;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С ножевыми ранениями 38-летнюю женщину доставили в больницу, а 45-летнюю нападавшую – в СИЗО, сообщили в Нацполиции.".