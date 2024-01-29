14-летний мальчик погиб после нападения 40-летнего мужчины на Харьковщине
40-летний мужчина, хранивший целый арсенал оружия в селе Безруки, ударил ножом 14-летнего парня по голове, сообщила Харьковская областная прокуратура.
5 ноября 2023 в селе Безруки Харьковского района обвиняемый поссорился с подростками. Компания несовершеннолетних не понравилась мужчине, поэтому он решил их «проучить».
Злоумышленник достал из кармана нож и ударил им 14-летнего подростка по голове, а после этого скрылся. Ребенок упал на землю, потерял сознание. Парня госпитализировали, в больнице он находился в коме. Медики боролись за его жизнь до последнего, но умер школьник.
Также мужчина нелегально хранил на территории своего домовладения более 1100 патронов, 5 кумулятивных противотанковых гарант и 2 пусковые трубы «ПЗРК 9К38 Игла», и охотничье ружье, из которого изготовил обрез.
Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины. Злоумышленнику инкриминированы убийство, незаконное изготовление огнестрельного оружия, а также ношение, хранение огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения, приобретение и хранение, боевых припасов и взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115 УК Украины, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины, ч. 1 ст.263 УК Украины).
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Обвинительный акт рассмотрят в Дергачевском районном суде Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 12:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летний мужчина, хранивший целый арсенал оружия в селе Безруки, ударил ножом 14-летнего парня по голове, сообщила Харьковская областная прокуратура.".