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14-річний хлопець загинув внаслідок нападу 40-річного чоловіка на Харківщині

Події 12:09   29.01.2024
Оксана Якушко

40-річний чоловік, який зберігав цілий арсенал у селі Безруки, вдарив ножем 14-річного парубка по голові, повідомила Харківська обласна прокуратура.

5 листопада 2023 року у селі Безруки Харківського району обвинувачений посварився із підлітками. Компанія неповнолітніх не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх «провчити».

Зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив ним 14-річного хлопця по голові, а після цього втік. Дитина впала на землю, втратила свідомість. Хлопця ушпиталили, у лікарні він перебував у комі. Медики боролись за його життя до останнього, але школяр помер.

Також чоловік нелегально зберігав на території свого домоволодіння понад 1100 набоїв, 5 кумулятивних протитанкових гарант та 2 пускові труби «ПЗРК 9К38 Ігла», та мисливську рушницю, з якої виготовив обріз.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка. Зловмиснику інкриміновано: вбивство, незаконне виготовлення вогнепальної  зброї, а також носіння, зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, придбання та зберігання, бойових припасів та вибухової речовини без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 1 ст. 263-1 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річний чоловік, який зберігав цілий арсенал у селі Безруки, вдарив ножем 14-річного парубка по голові, повідомила Харківська обласна прокуратура.".