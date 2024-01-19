На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії

На Харківщині чоловік вбив товариша по чарці, а його тіло кинув на колії. Таким чином хотів зімітувати самогубство.

За даними Харківської обласної прокуратури, мертвого чоловіка знайшли на колії вчора. Слідчі з’ясували, що ввечері 17 січня компанія друзів розпивали алкогольні напої у будинку в селі Дубівка. Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті.

«Зловмисник схопив кухонний ніж та наніс другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці. Щоб приховати свій злочин, підозрюваний вирішив замаскувати все під «самогубство», – додали правоохоронці.

У прокуратурі встановили, що фігурант поклав загиблого на санки та повіз до залізничної станції. Там чоловік скинув тіло на колію, щоб його переїхав поїзд, ніби «він покінчив життя самогубством».

Після цього зловмисник пішов додому. Потім залізничники виявили тіло.

Правоохоронці затримали зловмисника, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.