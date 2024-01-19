На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії
На Харківщині чоловік вбив товариша по чарці, а його тіло кинув на колії. Таким чином хотів зімітувати самогубство.
За даними Харківської обласної прокуратури, мертвого чоловіка знайшли на колії вчора. Слідчі з’ясували, що ввечері 17 січня компанія друзів розпивали алкогольні напої у будинку в селі Дубівка. Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті.
«Зловмисник схопив кухонний ніж та наніс другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці. Щоб приховати свій злочин, підозрюваний вирішив замаскувати все під «самогубство», – додали правоохоронці.
У прокуратурі встановили, що фігурант поклав загиблого на санки та повіз до залізничної станції. Там чоловік скинув тіло на колію, щоб його переїхав поїзд, ніби «він покінчив життя самогубством».
Після цього зловмисник пішов додому. Потім залізничники виявили тіло.
Правоохоронці затримали зловмисника, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Читайте також: Житель Харківщини «здав» копам сусіда, який вчинив тяжкий злочин
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, железная, мервый, погиб, поліція, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 18:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловік вбив товариша по чарці, а його тіло кинув на колії. Таким чином хотів зімітувати самогубство. ".