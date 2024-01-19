Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії

Суспільство 18:45   19.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині чоловік вбив товариша по чарці, а його тіло кинув на колії. Таким чином хотів зімітувати самогубство.  

За даними Харківської обласної прокуратури, мертвого чоловіка знайшли на колії вчора. Слідчі з’ясували, що ввечері 17 січня компанія друзів розпивали алкогольні напої у будинку в селі Дубівка. Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті.

«Зловмисник схопив кухонний ніж та наніс другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці. Щоб приховати свій злочин, підозрюваний вирішив замаскувати все під «самогубство», – додали правоохоронці.

У прокуратурі встановили, що фігурант поклав загиблого на санки та повіз до залізничної станції. Там чоловік скинув тіло на колію, щоб його переїхав поїзд, ніби «він покінчив життя самогубством».

Після цього зловмисник пішов додому. Потім залізничники виявили тіло.

Правоохоронці затримали зловмисника, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Читайте також: Житель Харківщини «здав» копам сусіда, який вчинив тяжкий злочин

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 19 січня: загиблі, стихія, отруєння грибами
Головні новини Харкова 19 січня: загиблі, стихія, отруєння грибами
19.01.2024, 19:49
Як правильно обрати букет до свята
Як правильно обрати букет до свята
19.01.2024, 08:47
Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб
Шість атак РФ відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб
19.01.2024, 19:15
Погані новини з центру крові: в яких групах є потреба в Харкові
Погані новини з центру крові: в яких групах є потреба в Харкові
19.01.2024, 19:44
У Харкові комунальники змінюють труби на Салтівці
У Харкові комунальники змінюють труби на Салтівці
19.01.2024, 19:00
На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії
На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії
19.01.2024, 18:45

Новини за темою:

11:34
Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці
13:14
Ожеледиця и хуртовина. Завтра на дорогах Харківщини вируватиме негода
13:33
Туман, мокрий сніг, ожеледиця. Негода буде завтра на дорогах Харківщини
21:09
У середу в Харківській області відкриють рух на важливій трасі: подробиці
14:46
На Харківщині фура з «гуманітаркою» застрягла на слизькій дорозі (фото)

Ви читали новину: «На Харківщині на залізниці знайшли мертвого: подробиці трагедії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловік вбив товариша по чарці, а його тіло кинув на колії. Таким чином хотів зімітувати самогубство.  ".