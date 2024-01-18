Житель Харківщини «здав» копам сусіда, який вчинив тяжкий злочин
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині нетверезий чоловік напав з ножем на знайомого. Про злочин він розповів сусіду.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 15 січня близько 13:00 до правоохоронців звернувся місцевий мешканець і повідомив: його сусід розповів про те, що скоїв вбивство.
На місці копи з’ясували, що 61-річний чоловік був вдома у потерпілого. У стані алкогольного сп’яніння вони посварилися. Зловмисник кілька разів вдарив знайомого кухонним ножем. Після цього нападник залишив пораненого в кімнаті та пішов спати.
Від отриманих травм постраждалий помер, зазначили поліцейські.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині нетверезий чоловік напав з ножем на знайомого. Про злочин він розповів сусіду.".