Житель Харківщини «здав» копам сусіда, який вчинив тяжкий злочин

На Харківщині нетверезий чоловік напав з ножем на знайомого. Про злочин він розповів сусіду.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 15 січня близько 13:00 до правоохоронців звернувся місцевий мешканець і повідомив: його сусід розповів про те, що скоїв вбивство.

На місці копи з’ясували, що 61-річний чоловік був вдома у потерпілого. У стані алкогольного сп’яніння вони посварилися. Зловмисник кілька разів вдарив знайомого кухонним ножем. Після цього нападник залишив пораненого в кімнаті та пішов спати.

Від отриманих травм постраждалий помер, зазначили поліцейські.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.