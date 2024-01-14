Убив знайомого, а потім сам викликав копів: чоловіка затримали на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині чоловік зарізав знайомого та сам викликав поліцію.
Повідомлення про злочин правоохоронці отримали 12 січня о 08:20, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«На місці події правоохоронці виявили тіло 29-річного мешканця міста Ізюм. Також у будинку знаходився 37-річний підозрюваний», – зазначили у поліції.
Зловмисник розповів, що між ним та його знайомим виник конфлікт. Після цього порушник пішов, але через деякий час повернувся розлючений, схопив кухонний ніж та завдав кілька ударів 29-річному чоловіку. Від отриманих травм постраждалий помер.
Нападника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2024 в 18:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловік зарізав знайомого та сам викликав поліцію.".