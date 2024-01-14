Убил знакомого, а потом сам вызвал копов: мужчину задержали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине мужчина зарезал знакомого и сам вызвал полицию.
Сообщения о преступлении правоохранители получили 12 января в 08:20, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 29-летнего жителя Изюма. Также в доме находился 37-летний подозреваемый», – отметили в полиции.
Злоумышленник рассказал, что между ним и его знакомым возник конфликт. После этого нарушитель ушел, но через некоторое время вернулся злой, схватил кухонный нож и нанес несколько ударов 29-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший погиб.
Нападающего задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2024 в 18:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчина зарезал знакомого и сам вызвал полицию.".