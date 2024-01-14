Убил знакомого, а потом сам вызвал копов: мужчину задержали на Харьковщине

На Харьковщине мужчина зарезал знакомого и сам вызвал полицию.

Сообщения о преступлении правоохранители получили 12 января в 08:20, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 29-летнего жителя Изюма. Также в доме находился 37-летний подозреваемый», – отметили в полиции.

Злоумышленник рассказал, что между ним и его знакомым возник конфликт. После этого нарушитель ушел, но через некоторое время вернулся злой, схватил кухонный нож и нанес несколько ударов 29-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший погиб.

Нападающего задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.